Робота-мороженщицу Дуняшу из Перми покажут на федеральном канале

Проект «Умный город — Умная страна» — это цикл фильмов, которые рассказывают о цифровом потенциале городов России. Команда проекта обратила внимание на пермские ИТ-комапнии, среди них: ООО «Лав.ру», компания Promobot и проект Ujin. Первый фильм о цифровых проектах сняли в Белгородской области.