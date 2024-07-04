Робота-мороженщицу Дуняшу из Перми покажут на федеральном канале

Пермский робот — мороженщица Дуняша снялась для телеканала НТВ в программе «Умный город — Умная страна» с Максимом Поташевым. Об этом в своих социальных сетях сообщила Диана Габдуллина — прототип робота Дуняши.
«Сегодня был замечательный день. Телеканал “НТВ” приезжали брать у меня интервью в роли прекрасной Дуняши» — подписала пост в социальной сети Вконтакте Диана Габдуллина.
Проект «Умный город — Умная страна» — это цикл фильмов, которые рассказывают о цифровом потенциале городов России. Команда проекта обратила внимание на пермские ИТ-комапнии, среди них: ООО «Лав.ру», компания Promobot и проект Ujin. Первый фильм о цифровых проектах сняли в Белгородской области.