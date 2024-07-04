Колонна из почти сотни машин отправилась в патриотический автопробег из Витебска

Для Нины и Сергея Кухтиковых подобные автопробеги стали доброй традицией. Сегодня впервые к родителям присоединились и домочадцы — шестилетняя Тоня и двенадцатилетний Тимур. «Надеюсь, приобщим их к этой культуре, этой милицейской традиции, покажем памятные места. Самое главное — чтобы оставалась память о воинах, чтобы они знали, чего стоило заслужить независимость Беларуси, — сказала начальник отделения информационного обеспечения Октябрьского РОВД Витебска Нина Кухтикова — У нас тоже есть бабушки и дедушки, которые воевали. Мой дедушка был малолетним узником. Сегодня жива одна их прабабушка София Кухтикова. Война для каждого остается в сердцах. Главное — чтобы дети об этом помнили. Желаем белорусам мирного неба, яркого солнца и хороших памятных дней».