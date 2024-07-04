Колонна из почти сотни машин отправилась в патриотический автопробег из Витебска

Сотрудники Витебской милиции, Департамента охраны, отряда милиции особого назначения и их родные — с утра на площади Свободы в Витебске было многолюдно. На время почти все парковочные места заняли около восьми десятков автомобилей Витебской милиции и мотопатрули ГАИ. По пути эта колонна станет масштабнее — к участникам акции из областного центра присоединятся сотрудники территориальных органов внутренних дел.
Для Нины и Сергея Кухтиковых подобные автопробеги стали доброй традицией. Сегодня впервые к родителям присоединились и домочадцы — шестилетняя Тоня и двенадцатилетний Тимур. «Надеюсь, приобщим их к этой культуре, этой милицейской традиции, покажем памятные места. Самое главное — чтобы оставалась память о воинах, чтобы они знали, чего стоило заслужить независимость Беларуси, — сказала начальник отделения информационного обеспечения Октябрьского РОВД Витебска Нина Кухтикова — У нас тоже есть бабушки и дедушки, которые воевали. Мой дедушка был малолетним узником. Сегодня жива одна их прабабушка София Кухтикова. Война для каждого остается в сердцах. Главное — чтобы дети об этом помнили. Желаем белорусам мирного неба, яркого солнца и хороших памятных дней».
Автопробег объединит более 400 человек, все они через пару часов прибудут в Полоцк. Город сегодня отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, район празднует 100-летие. Праздничная и программа памятных мероприятий продолжается целую неделю.
«Это уже четвертый автопробег Витебской милиции, который традиционно проводится в исторические даты, очень важные для нашей страны, — сказал начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов. — Мы его проводим в 80-летнюю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в празднование Дня Независимости Республики Беларусь. Этот маршрут сегодня пролегает из Витебска в Полоцк. Отрадно, что сегодняшняя дата — дата освобождения города Полоцка, нашей колыбели белорусской культуры и истории».
Как отметил начальник УВД, желающих присоединиться к патриотической акции было намного больше, просьбы поступали и из других ведомств. Но понимая, что представительная колонна может создать неудобства для участников дорожного движения, число автомобилей пришлось пересмотреть.