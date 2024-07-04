В Копейске работают четыре оборудованных пляжа

На водоемах региона погибло 25 человек, из них 7 детей, спасен 1 человек. Последний трагический случай произошел 3 июля на водоеме рядом с поселком Муравейник, Агаповского МР. Утонули двое 12-летних мальчишек. Без присмотра взрослых они отправились купаться к оврагу.
Купание возможно только в местах, которые официально признаны безопасными. В Копейском городском округе работают четыре пляжа: пляж карьера «Песочный» (поселок Железнодорожный), пляж на озере Моховое (Троицкий тракт), «Русские Бани» (поселок Потанино), пляж «Бассейка» (поселок Советов). Еще один, на озере Шелюгино, будет немного позже.
Согласно утвержденному плану Управлением гражданской защиты населения в ежедневном режиме проводятся проверки водных объектов округа, разрешенных для купания.
«Основное внимание всегда уделяется безопасности отдыхающих. На регулярной основе проводятся профилактические беседы с купающимися взрослыми и детьми. Все делается для того, чтобы отдых жителей и гостей городского округа был безопасным», — рассказал начальник отдела пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Управления гражданской защиты населения Копейского городского округа Руслан Некрасов.
Все пляжи обследованы, оборудованы буйками и постами со спасателями, которые дежурят ежедневно с 10:00 до 21:00.
«У нас есть два флага — красного и желтого цвета. Если мы вывешиваем флаг желтого цвета, это означает то, что купание разрешено. Соответственно, флаг красного цвета запрещает купание», — сообщила матрос-спасатель карьера «Песчаный» поселка Железнодорожный Мария Брюханова.
Каждый пункт спасателя оборудован всем необходимым: аптечка, конец Александрова, маска и рупор. Сам специалист в обязательном порядке проходит обучение и подготовку.