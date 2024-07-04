Врачи дали советы татарстанцам, как сберечь здоровье в жаркую погоду

«Надо соблюдать водный режим — выпивать полтора-два литра в сутки. Но людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо советоваться с врачом, чтобы не увеличивалась нагрузка на сердце. Рекомендуемые напитки: вода с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, компоты и морсы. Лимонная вода очень хорошо утоляет жажду, а чай из мяты поможет вам не только успокоить нервы, но и лучше спать жаркой летней ночью. Не употребляйте алкоголь, в том числе и пиво, а также различные сладкие газированные напитки. Они не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме», — подчеркнули медики.