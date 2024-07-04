Директор ЮК ГРЭС Ткачев: над преображением станции работаем без выходных

В начале года на Южно-Кузбасской ГРЭС сложилась непростая ситуация. Для решения проблем даже создали оперативный штаб под руководством прошлого губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Основная задача, стоявшая на тот момент перед станцией, — благополучно, без сбоев пройти отопительный сезон 2023/2024. Отопительный сезон завершился, а значит пришло время работать на перспективу. О том, какие меры предпринимаются для стабильной и надежной работы станции, рассказывает управляющий директор ЮК ГРЭС Алексей Ткачев.
Ремонтная программа — беспрецедентная.
— Южно-Кузбасская ГРЭС завершила отопительный сезон и приступила к ремонтной кампании. Расскажите подробнее о программе ремонтов.
— Мы занимались разработкой программы ремонтов с начала года, делали это параллельно с текущими задачами. Конечно, этому предшествовала большая аналитическая работа — все-таки мы имеем дело со сложным оборудованием, множеством технологических процессов, огромным количеством факторов, которые необходимо учесть.
Прежде всего мы глубоко проанализировали проблемы, с которыми столкнулись с начала года. Оценили количество и причины нестабильной работы котельного оборудования, определили основные проблемные зоны. Для формирования качественной, комплексной ремонтной программы мы привлекли как собственные квалифицированные кадры, так и представителей экспертных и научных организаций. Безусловно, учли рекомендации и замечания контрольно-надзорных органов.
Сформированная программа получилась, без преувеличения, беспрецедентной. Мы поэтапно произведем капитальный и текущий ремонт десяти котлоагрегатов из имеющихся на станции одиннадцати. Параллельно будут выполняться ремонты огнеупорной кладки. И, конечно, большой объем работ предстоит по так называемому вспомогательному оборудованию.
— Расскажите подробнее о ремонтах в «сердце» ЮК ГРЭС — котельном цехе? Что и в какие сроки будет сделано?
— Повторюсь, всего на станции одиннадцать котлоагрегатов, на десяти будет проводиться текущий и капитальный ремонт. При этом на шести котлах ремонтные работы затронут поверхности нагрева — это по-настоящему глубокое, фундаментальное воздействие.
Прямо сейчас ведутся ремонтные работы на пяти котлах. Планируем завершить их до конца июля. Эти ремонты у нас синхронизированы с выводом в капитальный ремонт трубы № 2 — на нее запитаны котлоагрегаты с четвертого по шестой. К работам по трубе мы привлекли лидера в этой области — новосибирскую компанию «Железобетонспецстрой». Этот этап работ по плану закончится у нас в середине лета. По завершении этого этапа мы сразу же выводим в ремонт оставшиеся пять котлоагрегатов.
Параллельно будут вестись работы по ремонту и обновлению вспомогательного оборудования.
— Что это за оборудование?
— Это мельничное, насосное оборудование, оборудование по газозолоудалению, тягодутьевое оборудование. Иными словами, все то, что выполняет различные сервисные в контексте работы станции функции. Однако без корректной работы этих агрегатов работа основного оборудования фактически невозможна.
— Насколько все масштабно по вспомогательному оборудованию.
— Масштабно. И непросто, в том числе с организационной точки зрения. Напомню, ЮК ГРЭС — субъект естественной монополии. А значит мы в обязательном порядке обязаны вести свою торгово-закупочную деятельность в рамках 223-ФЗ. Что не может не влиять на сроки закупок. Однако мы, что называется, уложились: по вспомогательному оборудованию за март, апрель и май мы законтрактовали все в полном объеме.
Например, работами по механической части оборудования — это все, что связано с подшипниками, валами, шестернями и прочим подобным — будет заниматься компания «Атом» из города Северска Томской области. Мы заключили с ней договор на период межсезонья, от окончания завершившегося отопительного сезона до начала следующего.
Помимо механической части есть еще большой объем работ по замене контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). В общей сложности мы планируем заменить 529 приборов на нашем котельном оборудовании. Фактически это первая настолько масштабная замена КИПиА за последние 10 лет.
Еще один важный аспект — настройка и наладка закупленного оборудования. Действительно, мало его приобрести и смонтировать. Исключительно важно его правильно настроить, только так можно получить максимальный эффект от нового оборудования. И, кончено же, правильно эксплуатировать.
— То есть здесь включается пресловутый «человеческий фактор»?
— Можно и так сказать, да. Поэтому на ЮК ГРЭС вопрос повышения уровня знаний, уровня квалификации эксплуатирующего персонала становится сегодня одним из самых важных. На это мы будем обязательно обращать внимание. Уже обращаем — привлекаем к работе экспертные организации, которые способны помочь нам с реализацией этих задач. Другими словами, мы будем заниматься обучением, будем приглашать квалифицированные кадры — будем инвестировать в людей, в «человеческий капитал» станции.
— Поскольку затронули тему персонала, что еще будет сделано в этой сфере?
— К теме непосредственно персонала предлагаю перейти позже. Однако есть смежные вопросы, увязанные с ремонтами. Это вопросы, касающиеся условий труда и промышленной безопасности. Так, с начала года мы активно занимаемся вопросом освещения в котельном цехе. В качестве своеобразной «пожарной меры» — временного решения — мы установили пылевлагозащищенные светильники, по временной схеме. Параллельно мы подняли имеющиеся на станции проектные решения, актуализировали их и уже приступили к замене временной схемы на постоянную на базе этих проектов. Устанавливаем современные влагозащищенные, пылезащищенные энергосберегающие светильники, полностью переукладываем кабельную линию. Эта работа завязана у нас на график вывода в ремонт котлов, планируем все закончить до конца года. Благодаря этому обстановка в котельном цехе, безусловно изменится, он преобразится.
Темный дым и сажа останутся в прошлом.
— Хорошо, к теме работы с персоналом еще вернемся, предлагаю закончить с ремонтами и оборудованием. Предпринимаемые меры как-то повлияют на экологический аспект работы станции?
— Безусловно. Этот вопрос напрямую зависит от корректной работы того самого вспомогательного оборудования. Так, именно в рамках экологической программы мы предусмотрели ремонт оборудования для золоудаления. На трех котлах работы уже выполнены. Эти работы мы частично выполняем сами, частично — с привлечением подрядчиков.
Для того, чтобы повысить надежность и эффективность эмульгаторов мы взаимодействуем с заводом-изготовителем и экспертной организацией «Сибтехэнерго». С помощью выработанных на техническом совете решений мы скорректируем саму ремонтную кампанию по эмульгаторам и, уверен, получим максимальный эффект от ремонтов.
На части котлоагрегатов у нас стоят скрубберы, по ним также активно работаем — повышаем надежность…
Еще один аспект непосредственно экологической программы — работа по огнеупорной кладке. Здесь мы также подходим комплексно: обращаем пристальное внимание на качество поступающего огнеупорного материала, на оборудование, которое участвует в процессе кладки. Возвращаемся к проектным решениям, восстанавливаем эти проектные решения. В частности, уже сейчас используем так называемые чугунные полки, что позволит увеличить долговечность огнеупорного материала.
Здесь же, в рамках наших экологических мероприятий, обратили пристальное внимание на состояние гарнитуры котлоагрегатов. Это, например, всевозможные люки самых разных габаритов. Обнаружили, что есть утечка газов. По этой причине ухудшается газоплотность котлоагрегатов, которые начинают работать не с отрицательным разряжением, а под давлением. В ближайшее время планируем провести замену максимального количества гарнитуры.
— Жители Калтана жаловались на пыление, источником которого, по их мнению, была ЮК ГРЭС. Была информация, что станция активно ведет уборку золы. В какой стадии находится эта работа?
— Действительно, такая проблема на станции до недавнего времени была. Мы приступили к процессу уборки рабочих площадок и всех рабочих мест еще в январе. Начали своими силами и привлекли подрядчиков. Кроме того, привезли на станцию три промышленных пылесоса, что значительно ускорило работу. Планируем смонтировать стационарную систему вакуумной очистки до начала отопительного сезона — это позволит нам оперативно реагировать на появление взвешенных веществ в воздухе. Хотя наша задача, конечно, заключается в том, чтобы таких ситуаций не допускать в принципе.
На сегодняшний день мы убрали порядка 70% золовых отложений в котельном цехе. Остаются отложения в труднодоступных местах, с этим мы планируем разобраться в ближайший месяц-полтора.
— Что потом происходит с убранной пылью?
— Она удаляется по каналам золошлаковых отводов на золошлакоотвал.
— А с пылением с крыши станции как решается вопрос?
— Пыление с крыши вызвано не столько наличием пыли на кровле, сколько низкой газопроводностью котлоагрегатов, которые находятся в работе. Они как раз и пойдут в ремонт вторым этапом. А в работу будут пущены котлы, отремонтированные в рамках первого этапа. Так что мы надеемся, что с их запуском проблема пыления будет фактически решена. Что касается уборки кровли котельного цеха, на сегодняшний день очищено порядка 95% отложений золы на западной части кровли и около 70% восточной. Так что в ближайшее время мы эту работу завершим.
Работать на ЮК ГРЭС будет престижно.
— В завершении нашего разговора предлагаю вернуться к теме персонала. Насколько остро стоит кадровый вопрос?
— Кадровый вопрос, а если говорить точнее, проблема недоштата, актуальна не только для ЮК ГРЭС. В целом по стране это повсеместная проблема. Однако это не означает, что не нужно ничего делать. Начиная с марта, когда мы увеличили заработную плату и расширили социальный пакет, нам удалось увеличить штат на 40−45 человек. Это порядка 7% от текущей численности персонала станции.
Мы в том числе работаем над улучшением бытовых условий для наших работников. Разработали программу по, скажем так, «омоложению» социально-бытовых помещений. На этот год мы запланировали обновить 10 социально-бытовых объектов. Это и туалетные комнаты, и комнаты приема пищи, и комнаты отдыха, душевые. Работы уже идут. Эти, хоть и небольшие, но тоже важные ремонты продолжаться и в следующем году.
Мы к работе станции, к тем изменениям, которые происходят, подходим комплексно. Это значит, что второстепенных вопросов для нас нет. Это же касается и кадрового вопроса. Ведь, повторюсь, ремонты закончатся, новое оборудование будет смонтировано. И дальше основной, фундаментальный вопрос будет заключаться в том, что все это нужно будет правильно, грамотно эксплуатировать и обслуживать. От этого главным образом и будет зависеть стабильная, безотказная работа предприятия. Поэтому один из наших основных приоритетов — привлечение на станцию квалифицированных и амбициозных сотрудников. Я очень надеюсь, у нас в этом смысле все получится, поскольку ЮК ГРЭС изменится, преобразится и вновь станет желанным и престижным местом работы.
— Алексей Васильевич, спасибо за столь развернутые ответы. Надеемся, что все ваши планы удастся воплотить в жизнь и возродить ЮК ГРЭС.
— Спасибо вам. Для нас крайне важно вернуть ЮК ГРЭС репутацию надежного предприятия, на котором хотят работать и которым гордятся. Я верю, что у нас все получится.