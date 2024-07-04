Директор ЮК ГРЭС Ткачев: над преображением станции работаем без выходных

Мы к работе станции, к тем изменениям, которые происходят, подходим комплексно. Это значит, что второстепенных вопросов для нас нет. Это же касается и кадрового вопроса. Ведь, повторюсь, ремонты закончатся, новое оборудование будет смонтировано. И дальше основной, фундаментальный вопрос будет заключаться в том, что все это нужно будет правильно, грамотно эксплуатировать и обслуживать. От этого главным образом и будет зависеть стабильная, безотказная работа предприятия. Поэтому один из наших основных приоритетов — привлечение на станцию квалифицированных и амбициозных сотрудников. Я очень надеюсь, у нас в этом смысле все получится, поскольку ЮК ГРЭС изменится, преобразится и вновь станет желанным и престижным местом работы.