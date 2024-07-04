ТАСС: экс-командующему 58-й армией Попову добавили обвинение в служебном подлоге

Военные следователи предъявили обвинение в окончательной редакции бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Помимо мошенничества в особо крупном размере, в деле появилось обвинение в служебном подлоге, повлекшем нарушение интересов общества или государства (до четырех лет лишения свободы). Адвокат Сергей Буйновский считает, что новое обвинение в деле генерала появилось «из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве». Иван Попов вину по-прежнему не признает.