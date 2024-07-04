Дополнительное судно будет ходить от Листвянки до Порта Байкал

Дополнительное судно будет работать на водном маршруте от Листвянки до Порта Байкал. На линии будет работать судно «Восход». Оно будет отправляться из Листвянки от баржи 2501 ежедневно в 13:00 и 15:30, а из Порта Байкал — в 14:40 и 16:00. Отмена или задержка рейса возможны из-за погодных условий.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, решение о запуске дополнительного судна приняли из-за роста пассажиропотока: многие туристы желают посетить Порт Байкал, где начинается Кругобайкальская железная дорога.
Ранее из-за предписания прокуратуры в работу действовавшего парома от Порта Байкал до Листвянки внесли изменения: ему запретили брать на борт более 20 пассажиров. Ранее подобных ограничений не было. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.