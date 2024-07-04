Дополнительное судно будет ходить от Листвянки до Порта Байкал

Дополнительное судно будет работать на водном маршруте от Листвянки до Порта Байкал. На линии будет работать судно «Восход». Оно будет отправляться из Листвянки от баржи 2501 ежедневно в 13:00 и 15:30, а из Порта Байкал — в 14:40 и 16:00. Отмена или задержка рейса возможны из-за погодных условий.