Штормовое предупреждение уже есть. Циклон несёт на нас шквалистый ветер, град, возможны смерчи

Осадки в Петербурге 5 июля ожидаются весь день с перерывами, начиная с ночи. Это будут кратковременные дожди, а также ливни и грозы с усилением ветра до 15−17 м/с, местами град. Температура — не выше 20−22 градусов. В Ленобласти, особенно в восточных районах, прогнозируются сильные ливни, сильный град и шквалистое усиление ветра до 22−27 м/с и даже более 30 м/с, есть вероятность образования смерчей, даже в ночные часы.