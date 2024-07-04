Штормовое предупреждение уже есть. Циклон несёт на нас шквалистый ветер, град, возможны смерчи

Сегодня в Петербурге спокойная погода и теплее, чем вчера, хотя во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. А вот завтра погоду сильно испортит южный циклон. Подробнее о нём 4 июля рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.
Этот циклон названия не имеет, поскольку зарождается над территорией России. Он принесет непогоду в Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области и уйдёт в Карелию. Уже составлено штормовое предупреждение на вечер 4 и сутки 5 июля.
«Активное конвективное развитие облачности начнется с юга территории уже в ночь на пятницу и будет смещаться на север к Ленинградской области».
Осадки в Петербурге 5 июля ожидаются весь день с перерывами, начиная с ночи. Это будут кратковременные дожди, а также ливни и грозы с усилением ветра до 15−17 м/с, местами град. Температура — не выше 20−22 градусов. В Ленобласти, особенно в восточных районах, прогнозируются сильные ливни, сильный град и шквалистое усиление ветра до 22−27 м/с и даже более 30 м/с, есть вероятность образования смерчей, даже в ночные часы.
«Явления пройдут местами, возможно даже узкой полосой, но опасности для территорий это не снижает. Хорошо бы, что все наблюдалось в незаселенной лесной зоне», — отмечает синоптик.
«Так что будьте внимательны и осторожны, 5 июля сложный погодный день», — резюмирует он.