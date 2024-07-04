Живописно, но грязно: Рассказываем, где спрятаться от жары в +42 градуса в Ростове

МЧС Ростовской области объявило штормовое предупреждение из-за жары. В ближайшие сутки — 4, 5 и 6 июля — воздух накалится до +42 градусов. Спасатели рекомендовали дончанам избегать длительного пребывания на солнце, носить только светлую одежду, обязательно брать с собой головной убор и не употреблять алкоголь.
Но есть ли в Ростове места, где можно спрятаться от жары и перевести дух?
ОАЗИС ЗЕЛЕНИ И ПРОХЛАДЫ.
Природный парк находится в Советском районе донской столицы. Многие его еще знают, как балка Рябинина. Добраться до нее можно как пешком, если вы живете на Западном, так и на автобусах №№ 26, 40.
Выйти надо на остановке «Областная больница», а затем — пять минут пройтись пешком через дворы многоэтажек. В итоге упираемся в калитку: как раз за ней и находится оазис зелени, прохлады и умиротворения.
Лучшее время для прогулок в балке — либо раннее утро, либо вечер. В обед здесь находиться все же невыносимо: несмотря на деревья и пруд, палящее солнце в зените никого не пощадит. В итоге вместо охлаждения можно обгореть и получить солнечный удар.
Зато вечером здесь настает рай. Ближе к 19:00 сюда выходят гулять ребятишки, молодежь и пенсионеры. Последние прохаживаются по деревянному настилу возле пруда, а некоторые берут с собой книгу, садятся возле водоема и погружаются в чтение.
И ГОЛУБЕЙ ПОКОРМИТЬ, И НА ЧЕРЕПАШЕК ПОСМОТРЕТЬ.
А вот родителей с маленькими детьми обычно тянет к спуску у пруда. Здесь так и кружат десятки голубей. Причем людей они не боятся, а наоборот подходят поближе и ждут, когда их угостят чем-то вкусненьким.
Местные знают об этих пернатых. И, идя на пруд, берут с собой угощения. Вот и молодая мать с годовалой дочкой на руках решила покормить сизокрылых крошками от булочки. Одно мгновенье и их окружили более 20 голубей. Пока дончанка кидает пташкам крошки, малютка на ее руках с любопытством рассматривает каждую птицу.
А недалеко от них другая семья — отец, мать и сын-подросток — наблюдают за плавающими утками в пруду. Иногда здесь проплывают и черепашки.
Виды, к слову, тут очень живописные. Поэтому можно сделать еще и романтичные фото под теплые переливы лучей заходящего солнца.
НАСТРОЕНИЕ МОГУТ ИСПОРТИТЬ МУСОР И БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ.
Но, несмотря на живописные окрестности, у самого спуска достаточно грязно: по обе стороны лестницы разбросаны упаковки от хлеба, а на ступеньках кто-то, кажется, совсем недавно обронил журнал. Вода в пруду — тоже не особо чистая. Если присмотреться, то в ней также можно увидеть мусор и маслянистые разводы.
Также на пруд периодически наведываются бездомные собаки. Некоторые из них облаивают отдыхающих, а кто-то из хвостатых подбегает и пристает к детям, которые играют на площадке, расположенной на территории балки.
Обходим природный парк дальше по деревянному настилу. На пути — роскошный куст ромашек. Чуть дальше распустилась буддлея — «сирень», цветущая все лето. Есть здесь и лилейник. А возле плакучей ивы под вечернюю зарю девушка расстелила плед и устроила возле пруда пикник с фруктами и другими вкусностями.
АЙ-ДА, В РОДНИК!
На территории балки находится и родник. Здесь люди купаются как зимой, так и летом. Для удобства там поставили раздевалки. И, если девушки и женщины переодеваются в купальники, то ребятня прыгает в воду прямо в одежде.
Стоит отметить, что балку Рябинина все же постепенно благоустраивают. Так, в прошлому году здесь установили ротонду. А сейчас — появилось и кафе, где можно и напитки купить, и перекусить.
И вот настает пора возвращаться обратно. И чтобы дойди до выхода, предстоит подняться по крутому спуску. Но, так как кругом разбросаны камни, а сам он незаасфальтирован, идти по нему удобнее всего будет в кроссовках. Но все эти неудобства — мелочи: для того, чтобы дать себе передышку и насладиться летом, живописное место балки Рябинина того стоит.