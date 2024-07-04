Живописно, но грязно: Рассказываем, где спрятаться от жары в +42 градуса в Ростове

Но, несмотря на живописные окрестности, у самого спуска достаточно грязно: по обе стороны лестницы разбросаны упаковки от хлеба, а на ступеньках кто-то, кажется, совсем недавно обронил журнал. Вода в пруду — тоже не особо чистая. Если присмотреться, то в ней также можно увидеть мусор и маслянистые разводы.