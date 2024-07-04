В Красноярске будут судить бывшего замминистра экологии Игоря Варфоломеева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игоря Варфоломеева. Об этом сообищили в СК.
Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в марте 2018 года гендиректор ООО «КРК» обратился к Игорю Варфоломееву с просьбой помочь победить его компании в конкурсе по отбору регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории левобережья Красноярска. Обвиняемый согласился помочь.
Варфоломеев с помощью угроз и давления избавился от двух других конкурентов, а также обеспечил победу компании в конкурсе. Уже в августе 2018 года Минэкологии заключило с «КРК» соглашение сроком на 10 лет.
Факт преступления выявили сотрудники ФСБ. Следственный комитет возбудил и расследовал уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В настоящий момент уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения. В скором времени экс-чиновник предстанет перед судом.