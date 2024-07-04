Автобус № 38 в Самаре пустили в объезд из-за ремонта теплосетей

На время ремонта автобус № 38 не будет заезжать на улицу Александра Матросова, а будет ехать по улицам Ново-Вокзальной и Вольской в обе стороны. Но это продлится недолго: ограничения на улице Александра Матросова продлятся до 06.00 8 июля. Ранее в дептрансе сообщали, что из-за перекрытия изменится схема движения у автобусов № 24, № 34, № 41, № 53, № 56, № 99.