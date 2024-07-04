Средство Макропулоса. Что если бы люди могли получить рецепт бессмертия?

В Кемеровском театре для детей и молодежи поставили премьеру «Средство Макропулос» 12+ по фантастическому произведению Карела Чапека, написанному столетие назад. Но вопросы, затронутые в нём, актуальны до сих пор. Нужно ли бессмертие человеку? Что делать, если бы у нас в руках оказался рецепт этого бессмертия? Попробуем на них ответить.
Бессмертие — счастье?
В провинциальный город неожиданно приезжает оперная дива. Её голос — само совершенство, её красота «холодна, как нож». Она богата, знаменита, окружена поклонниками. Есть один нюанс — меняя имена, возлюбленных и страны, Эмилия живёт уже 370 лет. Но счастлива ли она?
Действие завязывается после её попытки достать рецепт бессмертия — средство Макропулос, который изготовил отец Эмилии. Хитросплетения сюжета приводят героев на сцене и зрителей к вопросу: «А что делать с рецептом, окажись он у них в руках?» Чего только не придумывают герои: и завещать секрет по наследству только членам семьи, и отдать всему человечеству как достояние (попахивает социализмом), и продавать по несколько десятков лет за деньги, и оставить только для избранных и сильнейший (а тут повеяло нацизмом).
После пьесы чешский писатель и драматург Иван Клима посчитал единодушие персонажей, в конечном счёте отказывающихся от долголетия, крайне маловероятным с психологической точки зрения. Мы решили спросить у психолога Анны Деминой, как бы, скорее всего, на самом деле поступил человек с рецептом.
Цели дают силу жить.
Так как человек социальное интеллектуальное существо, факт того, что мы можем обладать бессмертием, ломает всю картину мира. Сейчас у нас выстроены линии жизни: мы понимаем, что происходит в начале жизни, в середине и конце, поэтому ставим цели, планируем результаты, и это даёт силу жить. Экзистенциальная задача человека — поддержание жизни перед лицом неминуемой смерти. Отсутствие целей может «убить» (не зря некоторые пенсионеры умирают раньше от потери смысла жизни).
«Бессмертие ломает представление о цикличности жизни. А что будет в этом бессмертии? Чем я буду наполнять эту жизнь? Как строить планы, если ты отвязан от времени? Нам свойственно искать защиту от хаоса, упорядоченность и предсказуемость, поэтому герои пьесы поступили вполне оправданно и разумно — они просто испугались», — говорит Анна Демина.
Другое дело, если бы мы ждали увеличения продолжительности жизни — тогда успели бы приспособиться к этой мысли и по-другому выстраивали перспективы.
Эмилия оказалась единственной долгожительницей. В пьесе она вздыхает: «Все только и делают, что умирают!» и признаётся, как устала от бессмертия. Это тоже объяснимо с психологической точки зрения.
«Когда происходит постоянное повторение чего-то в жизни и так, допустим, на протяжении 300 лет, теряется радость. Человек исчерпывает возможность получить для себя новый опыт. Но если бы каждый жил 300 лет, люди бы адаптировать и находили бы, чем себя занимать все эти годы», — говорит психолог.