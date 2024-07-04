Средство Макропулоса. Что если бы люди могли получить рецепт бессмертия?

Действие завязывается после её попытки достать рецепт бессмертия — средство Макропулос, который изготовил отец Эмилии. Хитросплетения сюжета приводят героев на сцене и зрителей к вопросу: «А что делать с рецептом, окажись он у них в руках?» Чего только не придумывают герои: и завещать секрет по наследству только членам семьи, и отдать всему человечеству как достояние (попахивает социализмом), и продавать по несколько десятков лет за деньги, и оставить только для избранных и сильнейший (а тут повеяло нацизмом).