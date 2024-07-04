Мотодром с трамплинами и пируэты через фонтан: спортивная программа разнообразит День города во Владивостоке

Уже совсем скоро, 6 июля, Владивосток с размахом отметит 164-ю годовщину. Масштабная программа запланирована сразу на двух площадках — набережной Цесаревича и центральной площади города. Концерт, мастер-классы, конкурсы и мотодром с трамплинами — далеко не полный список активностей, подготовленных для гостей городской администрацией. Праздник, кстати, органично вписывается в молодежную неделю мероприятий, которая стартовала 29 июня. Мэрия позаботилась не только о развлечениях, но и о комфортном передвижении, в субботу по центру города запустят бесплатный автобусный шаттл. Подробнее о торжестве — в материале «КП — Дальний Восток».
Площадь Борцов революции в предстоящий выходной станет местом драйва, экстрима и спорта. С 12:00 до 18:00 запланирован целый ряд эффектных выступлений с участием мотогонщиков. Для трюковой езды здесь оборудуют мотодром с трамплинами и трассами, так что посмотреть на пируэты над фонтаном приглашают всех желающих. Свое мастерство гостям продемонстрируют лучшие райдеры Приморья. А для начинающих спортсменов смонтируют небольшую 200-метровую трассу.
«Целый день на нашей спортивной площадке будут проходить различные выступления мотогонщиков. Это и мотокросс, и мотофристайл, и стантрайдинг, и, конечно, состязания юных спортсменов. Приглашаем горожан и гостей Владивостока увлекательно провести время, получить заряд адреналина и море положительных эмоций», — отметила начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.
Выступления мотогонщиком со сцены поддержат профессиональные барабанщики, под зажигательные ритмы которых смогут зажечь все пришедшие.
Как ранее сообщала «КП — Владивосток», обширная программа запланирована и на набережной Цесаревича: рекорд по лепке хинкали, награждение участников конкурса «Лица столицы», квиз, игротека, различные мастер-классы, фестиваль уличного кино. В вечернюю часть шоу войдут выступления известных исполнителей. С днем рождения Владивосток поздравят певец Иван Панфилов, финалист вокального шоу на Первом канале Антон Токарев и популярная группа IOWA.
Перемещаться между площадками можно на бесплатном автобусе, который будет курсировать с 12:00 до 19:00.