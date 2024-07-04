Мотодром с трамплинами и пируэты через фонтан: спортивная программа разнообразит День города во Владивостоке

Уже совсем скоро, 6 июля, Владивосток с размахом отметит 164-ю годовщину. Масштабная программа запланирована сразу на двух площадках — набережной Цесаревича и центральной площади города. Концерт, мастер-классы, конкурсы и мотодром с трамплинами — далеко не полный список активностей, подготовленных для гостей городской администрацией. Праздник, кстати, органично вписывается в молодежную неделю мероприятий, которая стартовала 29 июня. Мэрия позаботилась не только о развлечениях, но и о комфортном передвижении, в субботу по центру города запустят бесплатный автобусный шаттл. Подробнее о торжестве — в материале «КП — Дальний Восток».