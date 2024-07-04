69 девочек и 89 мальчиков родились 3 июля в День Независимости Беларуси

В Минздраве уточнили, что это на 40 детей больше, чем в 2023 году. Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что больше всего детей 3 июля родилось в Минске — 57. Что касается Брестской области, что там родилось 14 детей. Говорится, что 14 детей в День Независимости родилось в Витебской области. Речь идет про семь мальчиков и семь девочек. Также сказано, что в Гродненской области родилось 16 детей. В Могилевской области в День Независимости 3 июля на свет появились 16 детей, а в Могилевской — 15 малышей.