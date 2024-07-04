Главные новости 4 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 4 июля 2024 года.
Белоруссия стала полноправным членом ШОС
Белоруссия стала полноправным членом ШОС. Подписаны соответствующие решения в Астане, увеличив количество стран-членов организации до десяти. Лукашенко поблагодарил за поддержку, а Белоруссия выполнила все внутригосударственные процедуры для вступления.
В США заявили, что батальон «Азов» совершил переворот на Украине
Журналистка Ким Айверсен заявила, что «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) фактически управляет Украиной. Она указала на увольнение командующего ВСУ Юрия Содоля после обвинений в некомпетентности со стороны начальника штаба «Азова» Кротевича.
Израиль объявил своей крупнейшую за 30 лет часть Палестины
Израиль объявил 1270 га на Западном берегу руки Иордан государственной землей, лишив палестинцев права на использование. Это рекордное задекларированние за 30 лет. Правозащитники считают 2024 год пиковым в масштабах декларирования.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским
Такер Карлсон договорился об интервью с Владимиром Зеленским после двух лет попыток. Ранее он взял интервью у Владимира Путина, объясняя это необходимостью обращения к американцам о конфликте на Украине.
ФСБ ввела новые ограничения для пользователей IP-телефонии
ФСБ потребовала от операторов связи ограничить использование VoIP-телефонии с иностранных и российских хостинговых IP-адресов для борьбы с мошенничеством, что может затруднить работу некоторых пользователей, таких как Zoom.