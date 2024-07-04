В Омске разработали необычное сливочное масло для бутербродов

Уникальный продукт разрабатывается сотрудниками научного коллектива кафедры для районов с ограниченными ресурсами натурального молочного сырья. Продукт хранится в виде порошка, а при добавлении воды получается масло, которое в том числе можно намазать на бутерброд.
Работа выполняется в рамках гранта Российского научного фонда и регионального научного фонда Омской области с целью импортозамещения.
«Инновационная технология позволяет получить сухой молокосодержащий высокожирный продукт, повышенной пищевой ценности и хранимоспособности. Выработка щадящим методом сублимационной сушки сохраняет все полезные, нативные свойства готового продукта», — рассказали в ОмГАУ.
Отмечается, что полученная технология сухого продукта обеспечивает стойкость в длительном хранении до 24 месяцев. Отметим, срок годности обычного сливочного масла составляет около одного месяца.