Пик паводка в Амуре у Хабаровска ожидается в июле

Отметки неблагоприятного явления Амур у Хабаровска достигнет в третьей декаде июля. К понедельнику пик паводка сместится к городу, подняв уровень воды до четырех метров. Дачникам, чьи угодья расположены на островных территориях, рекомендовано вывезти имущество и собрать урожай, чтобы его не затопило.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели мониторят острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. С представителями СНТ провели встречу, на которой напомнили о мерах предосторожности — как действовать при затоплении островитяне уже знают. Дачников попросили вернуться на время паводка в город.
Вместе с тем от воды освободились одиннадцать частных жилых домов в селе Уми Нанайского района.
Всего из-за подъема уровня воды на реках Хабаровского края в десяти населенных пунктах пяти муниципальных образований подтоплено три частных дома, 153 приусадебных участка, 33 земельных участка, семь участков внутрипоселковых дорог и один — межпоселковой дороги.
Напомним, в селе Видное спасатели организовали лодочную переправу, пока автомобильная дорога находится под водой. В Вяземском и Нанайском районах оказывается адресная помощь населению и подвоз воды.