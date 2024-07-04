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Пик паводка в Амуре у Хабаровска ожидается в июле

Отметки неблагоприятного явления Амур у Хабаровска достигнет в третьей декаде июля. К понедельнику пик паводка сместится к городу, подняв уровень воды до четырех метров. Дачникам, чьи угодья расположены на островных территориях, рекомендовано вывезти имущество и собрать урожай, чтобы его не затопило.

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Источник: Российская газета

Отметки неблагоприятного явления Амур у Хабаровска достигнет в третьей декаде июля. К понедельнику пик паводка сместится к городу, подняв уровень воды до четырех метров. Дачникам, чьи угодья расположены на островных территориях, рекомендовано вывезти имущество и собрать урожай, чтобы его не затопило.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели мониторят острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. С представителями СНТ провели встречу, на которой напомнили о мерах предосторожности — как действовать при затоплении островитяне уже знают. Дачников попросили вернуться на время паводка в город.

По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни на реке Хор ожидается подъем уровня воды на 0,3−0,5 метра, угрозы хозяйственным объектам нет. По-прежнему есть опасность подтопления у села Шереметьево.

Вместе с тем от воды освободились одиннадцать частных жилых домов в селе Уми Нанайского района.

Всего из-за подъема уровня воды на реках Хабаровского края в десяти населенных пунктах пяти муниципальных образований подтоплено три частных дома, 153 приусадебных участка, 33 земельных участка, семь участков внутрипоселковых дорог и один — межпоселковой дороги.

Напомним, в селе Видное спасатели организовали лодочную переправу, пока автомобильная дорога находится под водой. В Вяземском и Нанайском районах оказывается адресная помощь населению и подвоз воды.