Пик паводка в Амуре у Хабаровска ожидается в июле

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели мониторят острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. С представителями СНТ провели встречу, на которой напомнили о мерах предосторожности — как действовать при затоплении островитяне уже знают. Дачников попросили вернуться на время паводка в город.