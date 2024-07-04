Новые капсулы для сна установлены на вокзале Екатеринбурга

В связи с большой популярностью капсул для сна на железнодорожном вокзале Екатеринбург их количество было увеличено с двух до пяти. За полгода услугой воспользовались более 1,7 тыс. пассажиров СвЖД. Спальные места для кратковременного отдыха в ожидании поезда находятся в одном из залов ожидания на втором этаже вокзального комплекса. Закрывающиеся индивидуальные капсулы для сна оборудованы шумоизолирующими жалюзи, отделением для хранения багажа, USB-розеткой для зарядки гаджетов и складной подставкой под стакан либо бутылку воды. В стоимость услуги включен комплект одноразового постельного белья.