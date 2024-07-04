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Новые капсулы для сна установлены на вокзале Екатеринбурга

Аренда спальных мест доступна в любое время суток.

Источник: пресс-служба СвЖД

В связи с большой популярностью капсул для сна на железнодорожном вокзале Екатеринбург их количество было увеличено с двух до пяти. За полгода услугой воспользовались более 1,7 тыс. пассажиров СвЖД. Спальные места для кратковременного отдыха в ожидании поезда находятся в одном из залов ожидания на втором этаже вокзального комплекса. Закрывающиеся индивидуальные капсулы для сна оборудованы шумоизолирующими жалюзи, отделением для хранения багажа, USB-розеткой для зарядки гаджетов и складной подставкой под стакан либо бутылку воды. В стоимость услуги включен комплект одноразового постельного белья.

Каждая капсула рассчитана на одного человека, но допустимо размещение родителя с ребенком в возрасте до 6 лет. Благодаря гибкой тарифной сетке арендовать такую капсулу можно как на один час, так и на несколько. Стоимость напрямую зависит от продолжительности пользования капсулами. Аренда спальных мест доступна в любое время суток.