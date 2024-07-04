Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Дивногорска предупредили о фейковом фестивале клубники

Реклама мероприятия появляется в социальных сетях.

Источник: Администрация Дивногорска

Администрация Дивногорска предупредила горожан о фейковом фестивале клубники, реклама которого на днях появилась в социальных сетях.

— Мы не согласовывали проведение фестиваля. С заявкой к нам никто не обращался, — говорят в мэрии.

Жителей Красноярского края призывают не переходить по подозрительным ссылкам. Реклама размещена в группах, которая давно не ведется регулярно. Таким приемом часто пользуются мошенники.

— В случае проведения несанкционированного массового мероприятия мы будем обращаться в правоохранительные органы для привлечения организаторов к ответственности, — добавили в администрации города.

Ранее мы писали, что аферисты начали рассылать сообщения от имени митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона.