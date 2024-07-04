Жителей Дивногорска предупредили о фейковом фестивале клубники

Администрация Дивногорска предупредила горожан о фейковом фестивале клубники, реклама которого на днях появилась в социальных сетях.
— Мы не согласовывали проведение фестиваля. С заявкой к нам никто не обращался, — говорят в мэрии.
Жителей Красноярского края призывают не переходить по подозрительным ссылкам. Реклама размещена в группах, которая давно не ведется регулярно. Таким приемом часто пользуются мошенники.
— В случае проведения несанкционированного массового мероприятия мы будем обращаться в правоохранительные органы для привлечения организаторов к ответственности, — добавили в администрации города.
Ранее мы писали, что аферисты начали рассылать сообщения от имени митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона.