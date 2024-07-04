Омский футбольный клуб «Иртыш» покидают сразу 16 игроков

Как рассказали в четверг, 4 июля 2024 года, в пресс-службе команды, по истечении сроков контрактов команду покидают 12 игроков Сергей Алексеев, Никита Антипов, Дмитрий Арапов, Илья Еременко, Вячеслав Гордиенко, Александр Босов, Илья Карпук, Владимир Лаптев, Сергей Подоксенов, Максим Сухомлинов, Денис Чушъялов и Халид Шахтиев.
Кроме того, 4 июля сообщается, что истек срок аренды Андрея Разборова.
Также ранее стало известно, что закончился срок аренды футболистов Ивана Гулько, Никиту Ершова и Линара Шарифуллина.
Таким образом, футбольный клуб «Иртыш» покидают по меньшей мере 16 игроков.
Напомним, в январе 2024 года стало известно, что президентом «Иртыша» назначен известный российский футболист и коренной омич Дмитрий Сычев. Впослествии, в апреле 2024 года, был расторгнут контракт с главным тренером команды Валерием Петраковым, после чего на эту должность был назначен московский специалист Максим Мишаткин.