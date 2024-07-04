Омский футбольный клуб «Иртыш» покидают сразу 16 игроков

Напомним, в январе 2024 года стало известно, что президентом «Иртыша» назначен известный российский футболист и коренной омич Дмитрий Сычев. Впослествии, в апреле 2024 года, был расторгнут контракт с главным тренером команды Валерием Петраковым, после чего на эту должность был назначен московский специалист Максим Мишаткин.