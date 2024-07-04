Названы регионы Казахстана, где ожидается засуха в июле

В июле атмосферная засуха ожидается:
в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах и в г. Аркалык;
в Западно-Казахстанской области в Казталовском, Жаныбекском, Акжаикском и Бокей-Ординском районах;
в Актюбинской области в Шалкарском, Байганинском, Иргизском и Уилском районах;
в Карагандинской области в Актогайском и Шетском районах;
в Абайской области в Аягозском районе;
в Алматинской области в Балхашском районе;
в Жетысуской области в Алакольском районе;
в Жамбылской области в Мойынкумском, Кордайском, Жуалынском, Жамбылском, Т. Рыскуловском и Сарысуском районах;
в Туркестанской области в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Ордабасинском, Отрарском, Шардаринском, Жетысайском и Байдибекском районах;
в Кызылординской области в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в окрестности Кызылорды;
а также на преобладающей территории Атырауской, Мангистауской и Улытауской областей.
Умеренно влажно в июле ожидается:
в Тайыншынском, Уалихановском районах и в районе Г. Мусрепова в Северо-Казахстанской области;
в Атбасарском, Аккольском и Астраханский районах и в окрестности Степногроска в Акмолинской области.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.