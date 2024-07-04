Шерсть под ножницы: жители Хабаровского края спасают собак от жары

Из-за летней жары дальневосточники стали чаще обращаться к грумерам, чтобы помочь своим питомцам переносить высокие температуры. За последние полгода спрос на услуги по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак и кошек вырос на 98 процентов. Кроме того, интерес к профессиональному вычесыванию шерсти у кошек увеличился на 154 процента по сравнению с январем и на 18 процентов за год. Эта процедура не только помогает избавиться от лишней шерсти на одежде и мебели, но и предотвращает заболевания у питомцев.