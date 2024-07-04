Шерсть под ножницы: жители Хабаровского края спасают собак от жары

Согласно исследованию рынка услуг по уходу за животными, жители Дальнего Востока стали уделять больше внимания своим питомцам. За последние полгода спрос на такие услуги вырос на 99 процентов, а предложений от специалистов стало больше на 49 процентов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Из-за летней жары дальневосточники стали чаще обращаться к грумерам, чтобы помочь своим питомцам переносить высокие температуры. За последние полгода спрос на услуги по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак и кошек вырос на 98 процентов. Кроме того, интерес к профессиональному вычесыванию шерсти у кошек увеличился на 154 процента по сравнению с январем и на 18 процентов за год. Эта процедура не только помогает избавиться от лишней шерсти на одежде и мебели, но и предотвращает заболевания у питомцев.
«Онлайн-платформы облегчают поиск грумеров для жителей ДФО. Сравнение цен и коммуникация со специалистами онлайн упрощают процесс выбора. При этом важно внимательно изучать объявления и отзывы предыдущих клиентов, а также обращаться к специалистам с регулярной позитивной обратной связью», — рассказал руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.
Владельцы собак все чаще обращаются к дрессировщикам и кинологам для обучения своих питомцев командам и социальным навыкам. Спрос на эти услуги вырос на 75 процентов и 14 процентов соответственно. Количество специалистов также увеличилось.