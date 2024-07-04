Звёздные артисты выступят в Хабаровске на XXII фестивале «Амурская осень»

Фестиваль пройдёт с 14 по 20 сентября на сцене Хабаровского краевого театра драмы. Он проводится уже 23-й год подряд и за это время успел стать настоящим праздником искусства для всего Дальнего Востока и России в целом. Провести время с пользой смогут как ценители театра, так и любители кино.