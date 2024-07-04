Звёздные артисты выступят в Хабаровске на XXII фестивале «Амурская осень»

Российский XXII фестиваль «Амурская осень» вновь порадует жителей и гостей Хабаровска. Мероприятие анонсировали в пресс-службе министерства культуры края.
Фестиваль пройдёт с 14 по 20 сентября на сцене Хабаровского краевого театра драмы. Он проводится уже 23-й год подряд и за это время успел стать настоящим праздником искусства для всего Дальнего Востока и России в целом. Провести время с пользой смогут как ценители театра, так и любители кино.
«Мероприятие проводится с целью пропаганды в отдалённом регионе страны лучших произведений отечественного театрального искусства, адресованных широкой зрительской аудитории», — отметили в минкультуры.
В этом году зрителей ожидают шесть захватывающих спектаклей с участием российских звёзд театра и кино: «Осенний роман», «Дурочка», «Лолита навсегда», «Вне подозрения», «Не в свои сани не садись», «Женское счастье, или В шоу только мужики». Среди участников фестиваля будут народные артисты России Ирина Муравьёва и Сергей Никоненко, заслуженный артист РФ Петр Красилов, а также артисты Павел Майков, Иван Жидков и многие другие.