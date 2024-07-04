Хабаровчане мечтают добираться до работы не более чем за 16 минут

По сравнению с 2020 годом нагрузка на общественный транспорт больше всего выросла в Екатеринбурге, автомобилями стали пользоваться реже, среднее время поездки выросло в обоих случаях, но у автомобилистов немного больше. В Воронеже, Ростове-на-Дону, Тольятти и Ульяновске увеличилось среднее время в дороге на общественном транспорте, его стали использовать реже и чаще добираться до работы на автомобиле. В Омске и Саратове доля автомобилистов также выросла, добираться до работы на машине стало чуть дольше. В Перми и Сочи преобладают поездки на автомобилях, хотя время в пути выросло. Интерес к общественному транспорту в этих городах практически не изменился, а вот среднее время в пути уменьшилось. Значительно выросло время в дороге в Краснодаре, поездки на автомобиле по-прежнему остаются наиболее предпочтительными. Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще ездить на работу на общественном транспорте, однако на времени поездки это практически не сказалось.