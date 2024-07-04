В зону СВО отправились выпускники челнинских училищ

Семен, 20-летний житель Набережных Челнов, стал дипломированным программистом и сразу после окончания учебы подписал контракт. Он считает, что его знания нужнее в зоне СВО.
Контрактную службу выбрали еще несколько выпускников ссузов города. Они присоединятся к 12-му Главному управлению МО РФ, которое занимается обнаружением и подавлением врага с помощью робототехнических комплексов.
Богдан считает, что сможет принести наибольшую пользу, находясь на стратегических объектах России и используя свои знания на полную мощность.
Кстати, накануне более 100 контрактников из Татарстана отправились служить в батальон «Батыр». Им предоставляются повышенные выплаты: единовременные до 1 млн рублей и ежемесячные от 210 тысяч.