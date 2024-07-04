Омский историк в июле проведёт серию экскурсий по городу

17 июля (среда), 18:00 — Старо-Еврейское кладбище. За более чем вековую историю (1850-е гг. — 1964 г.) на его территории расположились захоронения множества известных для городской истории личностей. На основе архивных материалов экскурсовод собрал немало интересных рассказов о них.