Омский историк в июле проведёт серию экскурсий по городу

Историк-краевед Кирилл Демьянов в своём телеграм-канале анонсировал серию экскурсий по Омску, которые он проведёт в июле. Эти экскурсии проходят в рамках проекта Омскгид.
Всего в этом месяце пройдут четыре экскурсии:
7 июля (воскресенье), 14:00 — «Еврейский Омск». Омичи смогут узнать историю еврейской общины в городе, начиная с XIX века, а также узнать имена наиболее успешных её представителей. Стоимость — 500 рублей.
10 июля (среда), 19:00 — Прогулка по Иртышу на теплоходе. Двухчасовой круиз по большой реке, в рамках которого участники экскурсии узнают о значении водной артерии для города и насладятся живописными видами на знакомые места. Стоимость — 1000 рублей.
17 июля (среда), 18:00 — Старо-Еврейское кладбище. За более чем вековую историю (1850-е гг. — 1964 г.) на его территории расположились захоронения множества известных для городской истории личностей. На основе архивных материалов экскурсовод собрал немало интересных рассказов о них.
20 июля (суббота), 17:00 — «История омского аэропорта».
Фрагменты последней экскурсии мы уже рассказывали в материале по ссылке ниже. Впрочем, для более подробного погружения в тему рекомендуем посетить её лично.