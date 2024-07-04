Жамбылские чиновники связали лудоманию среди мужчин с потребностями женщин

«С точки зрения психосоматики, большинство привычек во взрослом возрасте берут свое начало еще в детстве. Некоторые мужчины пытаются заработать много денег, потому что не могут удовлетворить потребности женщин», — говорится в официальном пресс-релизе управления здравоохранения Жамбылской области.
Чиновники утверждают, таким образом, чтобы «удовлетворить потребности женщин мужчина решает заработать деньги легким способом».
В управлении приводят причины игровой зависимости:
1. Семейные и межличностные проблемы, постоянное чувство одиночества;
2. Низкая самооценка;
3. Наличие игроков в семье и окружении;
4. Желание быстро и легко заработать деньги.
Зависимость, по мнению специалистов, приводит к истощению, депрессии, и в некоторых случаях дело может дойти до самоубийства.
«В большинстве случаев пациент не может самостоятельно разобраться в своей проблеме и обратиться к врачу, поэтому его близкие должны взять вопрос обращения к специалисту в свои руки. В амбулаторных условиях зависимость от азартных игр очень трудно остановить, и постоянно возникает риск рецидива. Поэтому правильным решением является получение пациентом лечения в условиях стационара», — говорят в управлении здравоохранения.