Жамбылские чиновники связали лудоманию среди мужчин с потребностями женщин

«В большинстве случаев пациент не может самостоятельно разобраться в своей проблеме и обратиться к врачу, поэтому его близкие должны взять вопрос обращения к специалисту в свои руки. В амбулаторных условиях зависимость от азартных игр очень трудно остановить, и постоянно возникает риск рецидива. Поэтому правильным решением является получение пациентом лечения в условиях стационара», — говорят в управлении здравоохранения.