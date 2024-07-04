1,5 тыс. избирательных комиссий готовятся к выборам губернатора в Кузбассе

Как рассказала председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, для удобства людей голосование за губернатора Кузбасса и депутатов в разных муниципалитетах пройдет 6, 7 и 8 сентября. Будет работать 1549 участковых избирательных комиссий, которые уже приступили к обучению.
Для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов предусмотрено досрочное голосование. Традиционно можно будет воспользоваться «Мобильным избирателем», позволяющим проголосовать на любом избирательном участке области, а не только по месту постоянной регистрации.
Члены участковых избирательных комиссий с 28 августа начнут разносить пригласительные на выборы. Во время самих выборов на участках, где более тысячи избирателей, будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней. Видеонаблюдение будет на 100% участков.
Мы писали, что на днях завершилось выдвижение кандидатов на пост губернатора. Претендентов пятеро. Подробнее у «АиФ в Кузбассе».