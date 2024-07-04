1,5 тыс. избирательных комиссий готовятся к выборам губернатора в Кузбассе

Члены участковых избирательных комиссий с 28 августа начнут разносить пригласительные на выборы. Во время самих выборов на участках, где более тысячи избирателей, будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней. Видеонаблюдение будет на 100% участков.