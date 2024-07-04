Таможенники предупредили об очередях на границе Ленобласти и Эстонии

На границе Ленобласти с Эстонией то и дело появляются огромные очереди из людей. Дело в том, что соседняя страна ограничила время работы пункта пропуска «Нарва-1». Если раньше он работал круглосуточно, то сейчас с 7:00 до 23:00. При этом «Нарва-2» закрыли вовсе. Еще влияет и закрытие КПП на границе с Финляндией. Пассажиропоток из желающих попасть в эту страну теперь приходится на российско-эстонскую границу. Поэтому таможенники просят учитывать эти обстоятельства при планировании путешествий.
— На пешеходной составляющей многостороннего автомобильного пункта пропуска «Ивангород» отмечается значительное увеличение пассажиропотока. Таможенная и пограничная службы России работают в усиленном режиме. Гражданам следует учитывать эту информацию при планировании поездок через данный пункт пропуска, — сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Отмечается, что в среднесуточное количество человек, которые проходят через МАПП «Ивангород», значительно выше, чем проектная суточная пропускная способность пункта пропуска.