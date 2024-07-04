Понижаем градус: где спастись от зноя и жары в Москве

Июльская жара в столице бьет рекорды. Пережить неблагоприятные погодные условия москвичам помогают самые разные сервисы: от охлаждающих арок в парках до возможности освежиться в метро и на вокзалах.
Чем выше столбики термометров, тем больше желание горожан найти свой уголок прохлады.
Есть разные способы снизить градус июльского зноя. Москвичи приноровились спасаться от жары в торговых центрах и магазинах, в которых работают кондиционеры. Но и на улицах есть уголки прохлады. Например, можно посетить открытые бассейны. Правда, бронировать их надо заранее. Яхт-клубы и пляжные центры готовы предоставить услуги горожанам. В данном варианте самое важное — рассчитать бюджет.
Освежающая прохлада водоема как нельзя лучше подойдет для комфортного времяпрепровождения. В нынешнем сезоне Роспотребнадзор официально одобрил семь зон отдыха, где можно купаться. В списке: пляж «Динамо» и Головинские пруды на севере столицы, зона отдыха Тропарево на юго-западе, Большой городской пруд и Черное озеро в Зеленограде. Еще две точки расположились на западе и востоке мегаполиса — озера Мещерское и Белое. В жаркие дни спасатели усилили патрулирование Москвы-реки.
— Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек, — рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. — Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, пруды.
Терапевт Чернышова рассказала, кто хуже всего переносит летнюю жару.
Получить персональную охлаждающую порцию воды можно в 26 парках. В них установили более 40 охлаждающих арок и зон, которые помогут посетителям легче переносить жару. Эти рукотворные оазисы позволяют снизить риск тепловых ударов. Специальные конструкции получили название туманизаторов.
— Технология обеспечивает равномерное охлаждение пространства, не создавая при этом луж или неудобств для посетителей, — пояснили в столичном Департаменте культуры.
Появились такие установки в садах имени Н. Э. Баумана и «Эрмитаж», Таганском парке, парках «Ходынское поле», «Красная Пресня», 50-летия Октября, «Сокольники» и других.
Работают такие спасатели от жары и в парке «Зарядье», возле пруда, и на Восточном и Павелецком автовокзалах. Кстати, в «Зарядье» можно охладиться еще и в ледяной пещере, где термометр круглый год показывает от −4 до −9 градусов.