Понижаем градус: где спастись от зноя и жары в Москве

Освежающая прохлада водоема как нельзя лучше подойдет для комфортного времяпрепровождения. В нынешнем сезоне Роспотребнадзор официально одобрил семь зон отдыха, где можно купаться. В списке: пляж «Динамо» и Головинские пруды на севере столицы, зона отдыха Тропарево на юго-западе, Большой городской пруд и Черное озеро в Зеленограде. Еще две точки расположились на западе и востоке мегаполиса — озера Мещерское и Белое. В жаркие дни спасатели усилили патрулирование Москвы-реки.