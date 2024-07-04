5 июля в Самару прибудет чудотворная икона Божьей Матери «Знамение»

Икона пребудет пребывать в храмах Самарской епархии по 31 августа, сообщили в Самарской митрополии.
Древний чудотворный образ Пресвятой Богородицы именуемый «Знамение», является одним из самых почитаемых икон восточного Крыма. Икона хранится в правом пределе иконостаса одноименного Храма в селе Грушевка, освященного по преданию апостолом Андреем Первозванным.
График пребывания чудотворной иконы Божьей Матери «Знамение» из Феодосийской епархии в храмах Самарской епархии:
— с 08:00 5 июля до утра 8 июля — в Самаре в Храме во имя апостолов Петра и Павла, на улице Буянова, 135;
— с 07:30 до 19:00 8 июля — в Самаре в Храме в честь Петра и Февронии на улице Стара Загора, 222;
— с 09:00 до 19:00 9 июля — в Самаре в Храме в честь Казанской иконы Божией Матери в 3 квартале посёлка Мехзавод;
— с 09:00 до 19:00 10 июля — в посёлке Стройкерамика в Храме в честь Амвросия Оптинского;
— с 09:00 до 19:00 11 июля — в посёлке Береза в Храме в честь Николая Чудотворца;
— с 09:00 до 19:00 12 июля — в Самаре в Храме в честь Иоанна Предтечи Крестителя Господня на улице Ново-Вокзальной, 178;
— с 08:00 13 июля до 07:00 15 июля — в Самаре в Храме в честь Преображения Господня на ул. Врубеля/Мичурина, 182;
— с 09:00 15 июля до 19:00 16 июля — в посёлке Курумоч в Храме в честь Крещения Господня;
— с 09:00 17 июля до 19:00 18 июля — в посёлке Прибрежный в Храме в честь Новомучеников и Исповедников Российских;
— с 09:00 до 19:00 19 июля в пгт Петра Дубрава в Храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы;
— с 08:00 20 июля до19:00 21 июля в Самаре в Иверском женском монастыре на Волжском проспекте, 1;
— с 08:00 22 июля до19:00 23 июля — в Самаре в Храме в честь Александра Невского на улице Транзитной, 111а;
— с 09:00 до 19:00 24 июля — в посёлке Смышляевка в Храме в честь Святителя Николая на улице Коммунистической, 11;
— с 09:00 до 19:00 25 июля — в Самаре в Храме Святителя Алексия во 2 квартале Красной Глинки;
— с 09:00 до 19:00 26 июля — в Самаре в Храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в 3 квартале посёлка Мехзавод;
— с 08:00 27 июля до 19:00 28 июля — в Самаре в Кирилло-Мефодиевский соборе на улице Ново-Садовой, 260;
— с09:00 29 июля до 08:00 30 июля — в посёлке Подъем-Михайловка в Храме в честь Архистратига Михаила;
— с 09:00 до 13:00 30 июля — в посёлке Дубовый Умет в Храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы;
— с 14:00 до 19:00 30 июля в посёлке Сухая Вязовка в Храме в честь Димитрия Солунского;
-с 09:00 до 19:0031 июля — в Самаре в Храме во имя пророка Илии на Новокуйбышевском шоссе, 54.