Толпой накинулись на тачку: необычная банда «кошмарит» крупный район Владивостока

На улицах Владивостока вновь замечена «банда» коз. Животные свободно гуляют рядом с домом 159/1 на проспекте 100-летия Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Vtoryakvdk».
Ухоженные животные объедают листья с деревьев, топчут копытами траву и иномарки в районе Второй Речки. Как рассказывают горожане, козы — из частного дома, расположенного ближе к станции «Чайка».
«У них там ещё напротив дома лежбище установлено. В бассейн ездим — всё время их встречаем там», — делятся впечатлениями местные жители.
Это не первый случай, когда животные портят имущество жителей города. В январе кинологи отловили безнадзорных собак в районе улицы Майора Филипова во Владивостоке. Животные вели себя агрессивно и даже повредили автомобили. Как выяснилось, их ранее бросили строители. Местные волонтеры прикармливали собак.
В апреле в подъезде жилого дома на улице Анны Щетининой, 27 собака набросилась на женщину с коляской. Пес вцепился в рюкзак, висящий на спине у женщины.
4 апреля во дворе дома на улице Авроровская агрессивные собаки напали на ирландского сеттера. Один из бойцовских псов вцепился в его ногу и в ухо. Кровь было сложно остановить.
В комментариях к публикации пользователи бурно отреагировали на увиденное: «Толпой накинулись на тачку. За ремонт кто платить будет?»; «Кошмарят народ не в первый раз уже»; «Да уж, а где хозяева?».