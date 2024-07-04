Как избежать ошибок при покупке квартиры, рассказали нижегородцам

Обращайте внимание на то, есть ли перепланировки и узаконены ли они. Так, в квартирах часто объединяют кухни с гостиной. Это разрешено только в том случае, если плита электрическая. Кухня с газовой плитой должна быть изолирована хотя бы временными перегородками. В случае объединения лоджии с квартирой нельзя сносить фасадную часть с окном и балконной дверью, так как перегородка является несущей. Увеличить ванную можно только за счет нежилой площади. При этом перепланировка должны быть прописана в документах. Если мокрая зона переместилась в жилые помещения, то после первой же протечки владельца квартиры обяжут все вернуть на прежние места.