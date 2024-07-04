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Как избежать ошибок при покупке квартиры, рассказали нижегородцам

На что обращать внимание при покупке жилья на вторичном рынке.

После отмены льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках ожидается, что интерес жителей Нижегородской области сместится в сторону вторичного жилья. Но тут могут поджидать подводные камни. Специалисты рассказали, как избежать ошибок при покупке квартиры, сообщает «КП-НН».

Всегда нужно обращать внимание, использовал ли собственник материнский капитал, покупая эту квартиру ранее, так как доли выделяются всем членам семьи, в том числе детям. Если доли детям не выделены, то сделку могут оспорить органы опеки и попечительства. Если выделены, то договор нужно заключать со всеми собственниками. При этом долю несовершеннолетнего нельзя продать, сдать или обменять без согласия органов опеки.

Если квартира покупалась в браке и после развода произошел раздел имущества, то даже спустя 20 лет нужно нотариально заверенное согласие экс-супруга, иначе сделку можно будет оспорить.

Также нужно уточнить, не начата ли процедура банкротства в отношении собственника жилья. Если это так, то все имущество собственника, в том числе квартира (если она не является его единственным жильем), попадает в конкурсную массу, ее могут продать с аукциона.

Обращайте внимание на то, есть ли перепланировки и узаконены ли они. Так, в квартирах часто объединяют кухни с гостиной. Это разрешено только в том случае, если плита электрическая. Кухня с газовой плитой должна быть изолирована хотя бы временными перегородками. В случае объединения лоджии с квартирой нельзя сносить фасадную часть с окном и балконной дверью, так как перегородка является несущей. Увеличить ванную можно только за счет нежилой площади. При этом перепланировка должны быть прописана в документах. Если мокрая зона переместилась в жилые помещения, то после первой же протечки владельца квартиры обяжут все вернуть на прежние места.

Также специалисты напоминают, что долги владельца квартиры за коммуналку переходят к новому владельцу вместе с квартирой.

Напомним, самая дорогая квартира в новостройках Нижнего Новгорода стоит 60 млн рублей.

недвижимость