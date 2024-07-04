На радость малышам: городок детства с отсылкой к природе появился в столице Приморья

Детская площадка состоит из нескольких зон для разных возрастных групп. Занятие по душе здесь найдут как самые маленькие, так и ребята постарше. Для юных исследователей разработан специальный комплекс, направленный на развитие мелкой моторики и воображения, призванный научить играть сообща. Совочки и конструкции для пересыпки песка и гальки, а также водная зона со специальной помпой, благодаря которой можно намочить песок для лепки — точно не оставят ребятишек равнодушными. Во время разработки проекта архитекторы консультировались с детским психологом, чтобы сделать игровые комплексы не только интересными, но и полезными.