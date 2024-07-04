На радость малышам: городок детства с отсылкой к природе появился в столице Приморья

Игровые комплексы, малые архитектурные формы и ухоженные клумбы уже совсем скоро будут радовать юных жителей Владивостока и их родителей на набережной Спортивной гавани. Здесь готовится к открытию новая детская площадка, образом для которой послужил удивительный природный объект — Милоградовский водопад, расположенный в Ольгинском районе края. Природные нотки вносят бревенчатые и каменные конструкции. Подробнее об интересном проекте — в материале «КП».
Новая детская площадка расположилась практически напротив спорткомлекса «Олимпиец» на Батарейной. Специалисты уже проложили все необходимые коммуникации, установили малые архитектурные формы, провели озеленение и земельные работы. Открытие состоится уже в этом месяце, так что ребята успеют наиграться в теплое время года. Проект поддержал и одобрил мэр Владивостока Константин Шестаков, а меценатом строительства выступил известный бизнесмен Дмитрий Сулеев. Проект разработало ландшафтно-архитектурного бюро «АФА». По словам архитектора команды Марины Лабутиной, стенки из камня (острые углы которых предусмотрительно зашлифовали, чтобы обезопасить малышей) — это отсылка к самому Милоградовскому водопаду. Центральная часть площадки, которую засыпали галькой — река. Единения с природой добавляют и деревянные конструкции.
«Для самых любопытных команда архитекторов оставила на площадке пасхалки — образы лапок животных, рыбок, водорослей и другие», — поделилась архитектор.
Детская площадка состоит из нескольких зон для разных возрастных групп. Занятие по душе здесь найдут как самые маленькие, так и ребята постарше. Для юных исследователей разработан специальный комплекс, направленный на развитие мелкой моторики и воображения, призванный научить играть сообща. Совочки и конструкции для пересыпки песка и гальки, а также водная зона со специальной помпой, благодаря которой можно намочить песок для лепки — точно не оставят ребятишек равнодушными. Во время разработки проекта архитекторы консультировались с детским психологом, чтобы сделать игровые комплексы не только интересными, но и полезными.
Специалисты не оставили без внимания и инклюзивную составляющую, для удобства горожан с ограниченными возможностями здоровья вдоль всей площадки сделали специальную дорожку.
Стоит напомнить, что во Владивостоке появляется все больше благоустроенных общественных пространств, созданных при поддержке бизнеса. «КП» уже подробно рассказывала о Нагорном парке, который стал настоящей точкой притяжения не только жителей города, но и туристов. Его возвели благодаря розничной сети, специализирующейся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники. А совсем недавно сквер с деревьями, кустарниками и цветами украсил центральную площадь дальневосточной столицы. Зеленый островок с удобными лавочками подарила городу крупная строительная компания.
«Мы всегда готовы поддержать хорошие инициативы. Поэтому предприниматели, которые вместе с нами хотят преображать городские пространства, могут обращаться в администрацию города, мы открыты к диалогу», — подчеркнула начальник управления городской среды Анна Джура.