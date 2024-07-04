Шуховская башня перестала работать после попадания молнии

3 июня 2024 года Нижегородскую область накрыла непогода. Так, шторм обрушился на Кстово, повалив там десятки деревьев и конструкций, а в Дзержинске прошла гроза. В этот день молния попала в Шуховскую башню, что привело к выходу из строя всей системы управления. Из-за этого подсветка, которую включают на опоре с пятницы по воскресенье по вечерам, также перестала работать.