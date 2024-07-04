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Шуховская башня перестала работать после попадания молнии

Там вышли из строя блоки управления опорой.

Источник: Нижегородская правда

Работа Шуховской башни в Дзержинске временно приостановлена. Там вышло из строя оборудование, сообщил корреспонденту сайта pravda-nn.ru начальник службы эксплуатации зданий и сооружений ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Андрей Павлюченков.

3 июня 2024 года Нижегородскую область накрыла непогода. Так, шторм обрушился на Кстово, повалив там десятки деревьев и конструкций, а в Дзержинске прошла гроза. В этот день молния попала в Шуховскую башню, что привело к выходу из строя всей системы управления. Из-за этого подсветка, которую включают на опоре с пятницы по воскресенье по вечерам, также перестала работать.

Сразу после инцидента в «Нижновэнерго» заказали новое оборудование для замены старого. Восстановить работу опоры намерены до конца августа 2024 года — к ремонту электроники приступят сразу же, как поступит необходимая техника. До этого времени подсветка на опоре включаться не будет.

Нижегородцы по-прежнему могут посетить территорию башни инженера Шухова. Допуск осуществляется каждые выходные, в рабочие дни площадка для посещения закрыта, однако можно приехать по предварительной договоренности, написав соответствующее письмо в организацию.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что купол сцены в Кстове, который снесло сильным ветром в начале июня, уберут после проверки.

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