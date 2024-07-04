Остановочному пункту на БАМе присвоено имя Владимира Сунгоркина, скончавшегося в Приморье

Остановочному пункту 1095 км на БАМе было присвоено имя заслуженного журналиста России Владимира Сунгоркина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Официальный новостной ТГ-канал (18+) РЖД. Пункт находится рядом с поселком Душкачан в Северо-Байкальском районе Бурятии.
В возрасте 22-х лет Сунгоркин приехал на БАМ как собкор газеты «Комсомольская правда»(18+) и работал на различных участках магистрали с 1976 по 1985 год. Он был на передовой в самый напряженный период строительства и стал свидетелем многих исторических событий. Издание рассказывало читателям о сложностях, подвигах, энтузиазме и мастерстве строителей на БАМе.
Напомним, главный редактор издания «Комсомольская правда» скончался в Приморье во время экспедиции по следам исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева в 2022 году. Родился будущий мэтр журналистики в Хабаровске, во Владивостоке окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета (сейчас — Дальневосточный федеральный университет, Владивосток).