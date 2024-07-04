Остановочному пункту на БАМе присвоено имя Владимира Сунгоркина, скончавшегося в Приморье

В возрасте 22-х лет Сунгоркин приехал на БАМ как собкор газеты «Комсомольская правда»(18+) и работал на различных участках магистрали с 1976 по 1985 год. Он был на передовой в самый напряженный период строительства и стал свидетелем многих исторических событий. Издание рассказывало читателям о сложностях, подвигах, энтузиазме и мастерстве строителей на БАМе.