Отар Кушанашвили признался, что сильно запустил болезнь

Отар Кушанашвили находится в больнице несколько недель. Он был в реанимации, когда у него обнаружили острую непроходимость кишечника. Телеведущему провели операцию. Отмечалось, что он пережил две клинические смерти. Более того, у него обнаружили злокачественную опухоль. Теперь журналиста готовят к новым операциям. При этом он уже один раз выходил на связь. Ему трудно говорить, но настроен он оптимистично. Шоумен поблагодарил врачей, которые его спасли.