В ростовском СИЗО-1 уволили сотрудников из-за нарушений в работе

Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Во время обысков в CИЗО-1 выяснилось, что за деньги сотрудники изолятора предоставляли арестантам бытовую технику, мобильные телефоны и даже оружие. После захвата заложников 16 июня в учреждении прошли проверки. Недавний обыск также позволил выявить нарушения — у арестантов обнаружили игровые приставки PlayStation 4 и Xbox. Один из заложников террористов, Виктор Кончаков переведен на административную должность в областное управления ФСИН.