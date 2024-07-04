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В ростовском СИЗО-1 уволили сотрудников из-за нарушений в работе

В Ростове уволили сотрудников изолятора после обысков.

Источник: ГУФСИН России по Ростовской области

Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Во время обысков в CИЗО-1 выяснилось, что за деньги сотрудники изолятора предоставляли арестантам бытовую технику, мобильные телефоны и даже оружие. После захвата заложников 16 июня в учреждении прошли проверки. Недавний обыск также позволил выявить нарушения — у арестантов обнаружили игровые приставки PlayStation 4 и Xbox. Один из заложников террористов, Виктор Кончаков переведен на административную должность в областное управления ФСИН.