Компанию Google обвинили в монополизации рекламного рынка

Можно подумать, что компания завоевала аудиторию за счет большого количества преимуществ перед другими ИТ-гигантами. Давным-давно, на заре интернета, это действительно было так. Google оказал настолько большое влияние на весь мир, что многие разделяют интернет на время до Google и после Google. Тем не менее в дальнейшем компания решила пойти по другому пути, намного более простому — «давить» любую конкуренцию с помощью денег. К примеру, в 2022 году ИТ-гигант заплатил Apple 20 миллиардов долларов за то, чтобы Google был поисковой системой по умолчанию в браузере Safari.