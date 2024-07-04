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В Ростовской области запретили въезжать в лесные массивы на машинах

Режим продлён до 23 июля.

Источник: Moriah Wolfe/CC0

В Ростовской области запретили въезжать в лесные массивы на машинах. Информация об этом размещена на сайте правительства донского региона. Меры приняты для обеспечения противопожарной безопасности.

Дороги, ведущие к лесам, перекрыты шлагбаумами, рядом установлены информационные щиты, сообщающие о запрете.

«В целях обеспечения пожарной безопасности введён режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Он продлён до 23 июля», — сказано в источнике.

Осуществляется патрулирование, инспекторы проводят беседы с отдыхающими. Кроме того, за состоянием зелёных насаждений на Дону следят 86 камер наблюдения, а также в лесных зонах дежурят сотрудники ГАУ Ростовской области «Лес».

МЧС