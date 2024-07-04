В Ростовской области запретили въезжать в лесные массивы на машинах

Осуществляется патрулирование, инспекторы проводят беседы с отдыхающими. Кроме того, за состоянием зелёных насаждений на Дону следят 86 камер наблюдения, а также в лесных зонах дежурят сотрудники ГАУ Ростовской области «Лес».