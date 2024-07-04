Психолог Демина рассказала, готовы ли люди жить вечно

Психолог Анна Демина рассказала kuzbass.aif.ru, что факт того, что мы можем обладать бессмертием, ломает всю картину мира и смириться с возможностью жить вечно у человека не получится.
«У нас выстроены линии жизни: мы понимаем, что происходит в начале жизни, в середине и конце, поэтому ставим цели, планируем результаты, и это даёт силу жить. Бессмертие ломает представление о цикличности жизни. А что будет в этом бессмертии? Чем я буду наполнять эту жизнь? Как строить планы, если ты отвязан от времени? Экзистенциальная задача человека — поддержание жизни перед лицом неминуемой смерти. Отсутствие целей может “убить”», — считает психолог.
Однако это относится к гипотетической ситуации, если бы нам предложили рецепт бессмертия здесь и сейчас. Другое дело, если бы мы ждали увеличения продолжительности жизни — тогда успели бы приспособиться к этой мысли и по-другому выстраивали перспективы.