Психолог Демина рассказала, готовы ли люди жить вечно

«У нас выстроены линии жизни: мы понимаем, что происходит в начале жизни, в середине и конце, поэтому ставим цели, планируем результаты, и это даёт силу жить. Бессмертие ломает представление о цикличности жизни. А что будет в этом бессмертии? Чем я буду наполнять эту жизнь? Как строить планы, если ты отвязан от времени? Экзистенциальная задача человека — поддержание жизни перед лицом неминуемой смерти. Отсутствие целей может “убить”», — считает психолог.