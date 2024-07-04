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Психолог Демина рассказала, готовы ли люди жить вечно

Если бы мы обладали бессмертием, то принять его было бы тяжело.

Психолог Анна Демина рассказала kuzbass.aif.ru, что факт того, что мы можем обладать бессмертием, ломает всю картину мира и смириться с возможностью жить вечно у человека не получится.

«У нас выстроены линии жизни: мы понимаем, что происходит в начале жизни, в середине и конце, поэтому ставим цели, планируем результаты, и это даёт силу жить. Бессмертие ломает представление о цикличности жизни. А что будет в этом бессмертии? Чем я буду наполнять эту жизнь? Как строить планы, если ты отвязан от времени? Экзистенциальная задача человека — поддержание жизни перед лицом неминуемой смерти. Отсутствие целей может “убить”», — считает психолог.

Однако это относится к гипотетической ситуации, если бы нам предложили рецепт бессмертия здесь и сейчас. Другое дело, если бы мы ждали увеличения продолжительности жизни — тогда успели бы приспособиться к этой мысли и по-другому выстраивали перспективы.