Полиция проводит проверку после драки мигрантов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку по факту драки между иностранными гражданами, которая произошла в сквере на улице Богородского. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Из-за чего возникла конфликтная ситуация, пока неизвестно. Однако по словам местных жителей, рабочие, которые занимались здесь благоустройством, кинулись друг на друга с кирпичами и другим подручным «оружием».
Сейчас этой ситуацией занимается МВД. Ведомство также установит законность нахождения иностранцев на территории России.