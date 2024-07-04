Повышением стоимости парковки в Пулково заинтересовалось УФАС

В то же время, изучив многочисленные обращения по вопросу индексации тарифов на пользование общедоступными парковочными зонами, сотрудники петербургского УФАС выявили признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (установление монопольно высокой цены). В связи с этим принято решение о возбуждении дела в отношении Пулково.