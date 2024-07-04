Повышением стоимости парковки в Пулково заинтересовалось УФАС

Политик получила ответ из ведомства после обращения по поводу роста стоимости парковочных мест. В документе указано, что УФАС отказывает в возбуждении дела по факту повышения стоимости служебной стоянки. В ведомстве отметили, что услуга предоставляется на основании отдельного договора или дополнительного соглашения к трудовому контракту.
В то же время, изучив многочисленные обращения по вопросу индексации тарифов на пользование общедоступными парковочными зонами, сотрудники петербургского УФАС выявили признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (установление монопольно высокой цены). В связи с этим принято решение о возбуждении дела в отношении Пулково.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге собирают подписи за отмену «пулковских повышений» на парковки.