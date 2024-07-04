В Евпатории ввели графики подачи воды

«В связи с выполнением капитального ремонта магистрального водовода подача воды от насосной станции на нужды Евпатории, поселков Заозерное, Мирный, Новоозерное, а также в связи с аномально повышенным температурным режимом, отсутствием осадков и высоким потреблением водного ресурса вода будет подаваться по графику», — говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
Графики вводятся начиная с четверга, 4 июля.
Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе предприятия, вода будет подаваться круглосуточно, но в ночное время — с 23.30 и до 6 утра — давление будет снижено до 0,5 — 1 атмосферы, то есть это почувствуют только живущие на втором этаже и выше, частный сектор и жильцы первых этажей будут с водой.
«В случае увеличения запасов ресурса в резервуарах чистой воды давление в системе водоснабжения будет увеличено без оповещения», — добавили в «Воде Крыма».
Строительство нового магистрального водовода в Евпатории — самого проблемного в Крыму — завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без отключений. Об этом ранее заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.