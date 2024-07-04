В Евпатории ввели графики подачи воды

Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе предприятия, вода будет подаваться круглосуточно, но в ночное время — с 23.30 и до 6 утра — давление будет снижено до 0,5 — 1 атмосферы, то есть это почувствуют только живущие на втором этаже и выше, частный сектор и жильцы первых этажей будут с водой.