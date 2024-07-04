«Сахарный малыш», «Огонек» и «Эфиопка»: Почему импортные арбузы и дыни дешевле местных, рассказала ростовский продавцец

— Представим, что в Узбекистане поставщик закупился по одной цене, но абсолютно не факт, что он продаст также или дороже. Тут очень влияет сезонность местного урожая. Если в дороге наш продукт уже выходит в массы, то иностранец, не успевая добраться до точки назначения, тут же теряет в цене. Чтобы не выйти в абсолютный минус и хоть как-то сохранять свои позиции, импортеры вынуждены ставить ценник ниже местного, только бы реализовать запасы.