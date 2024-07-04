«Сахарный малыш», «Огонек» и «Эфиопка»: Почему импортные арбузы и дыни дешевле местных, рассказала ростовский продавцец

Летом магазины и рынки Ростова наполняет аромат спелых фруктов. А фаворитами лета у покупателей, безусловно, становятся арбузы и дыни. Правда, пока цены на спелые ягоды -кусаются. Поэтому каждому хочется выбрать за свои деньги самый спелый и не ошибиться. О том, как это сделать правильно, рассказала владелица фруктового бизнеса из Ростова Оксана Ли.
«ДОЗРЕЕТ НА КОЛЕСАХ».
— Сезон местных дынь начался в этом году уже с середины июня, — говорит собеседница. — В это время некоторые продавцы уже повезли с полей на рынок свою продукцию. В ассортименте — желтые красотки из Краснодарского края, Батайска, Кулешовки, Азова и Багаевки.
Мы, кстати, с 10 июня поставили первую «Колхозницу» на прилавки. А вот иностранная «Эфиопка» из Узбекистана радовала ростовчан уже с середине мая.
В это же время можно было затариться и импортным арбузом. Но с ними, делится Оксана, не все так просто.
— Для безопасности транспортировки ягоды из соседних стран отгружают зелеными: импортеры надеются, что полосатый дозреет на колесах. Но мы решили не рисковать и дождаться наших. Поэтому только две недели назад стали активно закупать и в свой магазин.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ЦВЕТ КОЖУРЫ.
Старожилы знают: чем больше фур с ними начинают возить на рынок, тем ближе сезон самых вкусных и спелых арбузов.
— Так, этим летом особенной популярностью пользуется сорт «Бедуин», «Сахарный малыш» и «Огонек», а вскоре на прилавки поступит и «Сармат». Сейчас вообще самое арбузное и дынное время, брать их абсолютно безопасно. На прилавке есть как иностранные — из Дагестана, Узбекистана, Азербайджана, так и местные — Крым, Краснодарский край, Багаевка, Батайск, Кулешовка, Азов и село Привольное.
Женщина уверяет, что наличие химии в арбузах и дынях уже давно миф: их тщательно проверяют эпидемиологи. Поэтому опасным может стать только перезрелый или пропавший продукт.
— Риск купить такой арбуз удваивается до начала сезона и после. В первом случае ягоду везут издалека, и в процессе транспортировки партия может побиться и забродить. Во втором — патогенные бактерии появляются из-за перезрелости примерно в сентябре.
Определить же порчу довольно просто. Например, свежий арбуз должен быть твердым и слегка упругим при нажатии пальцев. Если корка мягкая, значит, внутренность, скорее всего, испортилась. Также стоит обращать внимание на цвет кожуры: у испорченных ягод могут быть темные мягкие пятна.
«МНОГО СОКА — ТОЖЕ ПЛОХО».
Если же арбуз уже куплен, но мы сомневаемся в его качестве, стоит обратить внимание на детали при разрезе.
— Первый и основной тревожный звоночек — неприятный запах. Свежий «полосатик» имеет слегка сладковатый аромат. Если чувствуете кислинку или любой другой нетипичный аромат, то скорее всего — он испорчен. Чрезмерное количество сока — тоже имеет значение. Обычно сочность указывает на спелость продукта, но слишком влажная или водянистая часть также говорит об его испорченности. Также пропавший арбуз иногда может выделять газ или пузыри, когда его разрезают.
Оксана уверяет: покупать дыни и арбузы в популярных сетевых магазинах тоже можно. Ягоды из Дагестана, Узбекистана, Азербайджана свозятся на один склад. Уже оттуда продукцию выкупают как частные ларьки, так и крупные продуктовые сети.
— Но есть интересный нюанс: супермаркеты, как правило, продают только импортные дыни и арбузы. Исключение для местной бахчи делают крайне редко — например, если «иностранец» застрял на границе, а продукт очень востребован. И в таком случае в магазинах появляются ягоды с надписью «Россия».
ПОЧЕМУ ИМПОРТНЫЕ ДЕШЕВЛЕ МЕСТНЫХ?
Владелец фруктовой точки уверена: в пик сезона импортные арбузы могут стоить даже дешевле местной бахчи.
— Представим, что в Узбекистане поставщик закупился по одной цене, но абсолютно не факт, что он продаст также или дороже. Тут очень влияет сезонность местного урожая. Если в дороге наш продукт уже выходит в массы, то иностранец, не успевая добраться до точки назначения, тут же теряет в цене. Чтобы не выйти в абсолютный минус и хоть как-то сохранять свои позиции, импортеры вынуждены ставить ценник ниже местного, только бы реализовать запасы.
Например, российский сорт «Бедуин» на опте сейчас стоит от 38 до 45 рублей за килограмм, а в рознице — от 42 до 70 рэ. А вот узбекский — 25−30 рублей за кило.
При этом с дынями дела обстоят с точностью наоборот. На опте «Эфиопка» из Узбекистана стоит 200 рублей, а в рознице — от 230 до 300 рэ. Местная же — от 80 до 120 за опт, и от 100 до 180 за кг — в рознице. Но цены падают с каждым днем: ведь арбуз начинает спеть, а дыня — переспевать.
ЗАЯЧИЙ УКУС — ПРИЗНАК СЛАДОСТИ.
Оксана говорит, что при выборе арбуза нужно обращать внимание на его форму.
— Избегайте грушевидных вариантов. Кроме того, самыми спелыми и сочными считаются арбузы, дно которых большое и круглое. В идеале, у ягоды должен быть желтый бочок. Дыня же должна быть шершавой, однородной, оранжевой, без зеленого оттенка и черных пятен.
Также на арбузе и дыне не должно быть трещин и дырочек, которые порой могут сделать полевые мошки.
А еще у нас в магазине появилась традиция — некоторые покупатели берут арбузы, немного покусанные зайцами. Говорят, что это признак максимальной сладости и спелости. Не знаю как, но необычная примета работает.