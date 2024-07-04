В Екатеринбурге запретят парковку на улицах Чекистов и Черкасской. Там установят новые знаки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Остановку и стоянку запретят на улице Чекистов на всем протяжении. Также ограничения вводятся на улице Черкасской, 61, напротив АЗС «Газпромнефть». Нововведения связаны со строительством жилого дома.
— Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Ранее в Екатеринбурге запретили парковку на восьми улицах. Меры введены для увеличения пропускной способности.