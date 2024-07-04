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На муниципальных пляжах Казани спасли пять человек

80 жителям была оказана медицинская помощь.

Источник: Татарстан 24

За первый месяц летнего сезона на муниципальных пляжах Казани спасены пять человек, не было зарегистрировано ни одного случая со смертельным исходом. Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты города Сергей Чанкин.

В несанкционированных местах для купания произошли три трагедии. Люди утонули на озере Кабан и реке Казанке у Кировской дамбы, а также в пруду у поселка Кукушкино.

По словам Чанкина, благодаря активному патрулированию и высокой готовности спасателей на официальных пляжах удалось избежать трагедий.

Ранее мы писали, что пожилой мужчина утонул в пруду в Муслюмовском районе. В поселке Новое Сафарово 69-летний мужчина ушел к пруду Саутла и не вернулся.