Воронежцев предупредили о жаре до +36

МЧС также напомнили, что жаркая погода без осадков способствуют пожароопасности. А в регионе действует особый противопожарный режим: нельзя жечь костры. Более того, убирайте за собой мусор, особенно стекло, которое под солнечными лучами может сработать как линза и воспламенить сухую траву.