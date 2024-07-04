Воронежцев предупредили о жаре до +36

Спасатели распространили штормпредупреждение о сильном зное. По прогнозам Воронежского гидрометцентра, днем 5 июля по области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 36°.
Учитывайте погодные условия: старайтесь больше находиться в тени, пейте больше воды, если есть возможность, принимайте прохладный душ. Одевайтесь в светлую одежду из натуральных хлопка и льна, обязательно используйте головные уборы.
МЧС также напомнили, что жаркая погода без осадков способствуют пожароопасности. А в регионе действует особый противопожарный режим: нельзя жечь костры. Более того, убирайте за собой мусор, особенно стекло, которое под солнечными лучами может сработать как линза и воспламенить сухую траву.