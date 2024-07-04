Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев предупредили о жаре до +36

Синоптики прогнозируют сильный зной.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 78% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Спасатели распространили штормпредупреждение о сильном зное. По прогнозам Воронежского гидрометцентра, днем 5 июля по области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 36°.

Учитывайте погодные условия: старайтесь больше находиться в тени, пейте больше воды, если есть возможность, принимайте прохладный душ. Одевайтесь в светлую одежду из натуральных хлопка и льна, обязательно используйте головные уборы.

МЧС также напомнили, что жаркая погода без осадков способствуют пожароопасности. А в регионе действует особый противопожарный режим: нельзя жечь костры. Более того, убирайте за собой мусор, особенно стекло, которое под солнечными лучами может сработать как линза и воспламенить сухую траву.