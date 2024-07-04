Россияне в 4 раза чаще стали включать режим «не беспокоить»

Третьей по популярности функцией Евы+ стал режим «не беспокоить» — за полгода востребованность этой опции выросла в 4 раза. Она дает абоненту возможность заблокировать и перенаправить на секретаря все входящие звонки: клиенты могут выбрать период действия режима от 1 часа до 14 дней. Этот функционал работает без доплат даже в роуминге, что делает его особенно ценным в период отпусков. Интересно, что многие пользователи режима «не беспокоить» активируют его на максимальный период и продлевают после его истечения: такие абоненты предпочитают общаться исключительно в мессенджерах, а все входящие звонки доверить секретарю.