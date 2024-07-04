А пора ли есть с бахчи полосатые мячи? На Кубани созрели арбузы и дыни

Во-вторых, в точке по продаже арбузов и дыни должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность бахчевых культур. Это сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы. Покупатель имеет право попросить эти документы у продавца, чтобы убедиться в качестве товара. В третьих, арбузы должны храниться в тени и на специальных стеллажах, а не на земле. Также нельзя покупать ягоды, которые резали «на пробу». В месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.