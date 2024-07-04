А пора ли есть с бахчи полосатые мячи? На Кубани созрели арбузы и дыни

На Кубани собирают первый урожай арбузов и дынь. Сразу с полей спелые и ароматные (да!) ягоды попадают на рынки Краснодарского края и всей страны. Считается, что бахчевые созревают к августу, но местные производители уверяют — есть арбузы уже можно.
— Мы продаем местные арбузы сорта «Соренто» и дагестанские «Кримсон». Вкуснее конечно будут дагестанские ягоды. Там солнца больше и климат жарче, поэтому арбузы получаются более сладкими, — поясняет «Комсомольской правде» — Кубань" продавец бахчевых на рынке Краснодара.
Правда, цена на арбузы и дыни пока кусается. За выращенные на Кубани придется отдать от 50 до 80 рублей за килограмм. Дагестанский арбуз обойдется в 90 рублей за килограмм. Дыня «Колхозная» пока стоит 180 рублей за килограмм.
КОГДА ЦЕНЫ РУХНУТ.
К счастью, до разгара сезона ждать осталось недолго.
— Цена упадет примерно через неделю, когда бахчевых станет больше. Дыня опустится где-то до 90 — 100 рублей за килограмм, а арбуз будет стоить 50 — 60 рублей, — поделился продавец.
КСТАТИ.
АРУЗНЫЙ МЕСЯЦ — АВГУСТ.
А вот биологи не разделяют восторженных отзывов производителей и продавцов бахчевых культур. Несмотря на уже переполненные арбузами рынки, специалисты все же рекомендуют пока воздержаться от их покупки. Все из-за возможности сильного отравления, которые периодически происходят из-за уловок производителей.
— Дело в том, что некоторые сорта арбузов поспевают раньше остальных. Для того чтобы они вызревали, некоторые производители в почву добавляют много нитратов. Из-за этого происходит отравление организма. Поэтому лучше покупать сорта, которые поспевают немного позже, — сообщил Криворотов Сергей Борисович, профессор кафедры биологии и экологии растений КубГУ.
Для того чтобы точно убедиться, что в вашем арбузе нет нитратов, можно купить специальный прибор. Он показывает содержание опасных веществ в ягоде и не позволит отравиться.
КОНКРЕТНО.
Роспотребнадзор проверил.
Так как все-таки быть: обходить стороной арбузные лавки до времени или обзавестись прибором и ходить за покупками с ним?
В Роспотребнадзоре уверяют, что на всех официальных точках по продаже арбузов и дынь проводится серьезным контроль за качеством продуктов. Поэтому в этом году случаев отравлений арбузами пока зафиксировано не было.
— Экстренных извещений об отравлении арбузами в краснодарское управление пока не поступало. Жалоб на торговлю тоже не было. Места под торговлю бахчевыми определяют в мэрии Краснодара. Их в обязательном порядке проверяют ветеринарные лаборатории, — уточнила «Комсомольской правде» — Кубань пресс-секретарь Роспотребнадзора Ирина Воронкова.
Как не отравиться, а насладиться.
Тем, кто уже не может удержаться от покупки сладкой ягоды, рекомендуется придерживаться нескольких правил, чтобы обезопасить себя и своих близких от серьезного отравления. Во-первых, не стоит покупать арбузы и дыни у дороги. В таких местах продаются бахчевые, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, они могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
Во-вторых, в точке по продаже арбузов и дыни должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность бахчевых культур. Это сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы. Покупатель имеет право попросить эти документы у продавца, чтобы убедиться в качестве товара. В третьих, арбузы должны храниться в тени и на специальных стеллажах, а не на земле. Также нельзя покупать ягоды, которые резали «на пробу». В месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.